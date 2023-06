Perugia, alla guida ubriachi: 500 euro di multa, -10 punti sulla patente e denuncia

Controlli serrati per il ponte del 2 Giugno da parte della Polizia stradale di Perugia per prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, le pattuglie hanno fermato e sottoposto a verifica diversi conducenti che avevano attirato l’attenzione degli agenti per gli evidenti sintomi di alterazione dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche.

Dopo la positività riscontrata tramite gli appositi “kit”, con i quali sono stati effettuati rapidi test preliminari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, gli agenti hanno sottoposto i conducenti al test dell’etilometro che, in tre casi, ha dato esito positivo.

Infatti, i tre automobilisti – rispettivamente di 26, 28 e 49 anni - sono risultati avere un tasso alcolemico superiore agli 0,5 g/litro.

Per questo motivo, nei loro confronti è scattata la sanzione amministrativa di 543 euro, con la decurtazione di 10 punti della patente e il ritiro della stessa, cui seguirà la relativa segnalazione in Prefettura.

I veicoli, invece, sono stati affidati ad altre persone - indicate dai denunciati - risultate essere idonee alla guida.