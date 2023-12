Spedizione punitiva al ristorante dell'ex, tre feriti a coltellate e poi lo schianto frontale durante la fuga

Tre persone ferite a coltellate, due fratelli e la loro sorella, di cui uno in gravi condizioni. Altri tre feriti nella fuga dal luogo del delitto a seguito di un incidente stradale. Il bilancio della serata di ieri sera in un ristorante di San Feliciano è abbastanza grave e adesso iniziano a delinearsi i contorni della aggressione, sempre più vicina a una spedizione punitiva nell’ambito di una lunga lite tra ex.

Secondo quanto potuto accertare i tre stranieri che si sono presentati nel locale e avrebbero accoltellato i tre proprietari, erano accompagnati da una donna, legata sentimentalmente in passato a una delle vittime. Un rapporto deteriorato che ha prodotto denunce, accuse, liti in tribunale, stalking, codice rosso.

L’aggressione è avvenuta ieri sera, con i tre stranieri che sono entrati nel locale, hanno ferito i titolari e poi sono fuggiti, provocando un incidente semi frontale con un’altra auto. Uno degli appartenenti al gruppo è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Gli altri sono stati fermati dai carabinieri di Magione.