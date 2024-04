"Mi dovete pagare il lavoro", aggredito con la mazza da baseball e la moglie presa a calci

Picchiano un connazionale e la moglie con una mazza da baseball finiscono sotto processo per lesioni personali aggravate. I tre imputati, uno difeso dall’avvocato Stefano Gallo e gli altri due difesi dagli avvocati Francesco Cinque, avrebbero malmenato un connazionale fuori da un negozio di alimentari dove la vittima si era recata per chiedere il pagamento di alcuni lavori effettuati a casa di uno degli imputati.

Era il 30 dicembre del 2023 e secondo l’accusa di uno degli imputati, un 33enne rumeno, “con una mazza da baseball” avrebbe colpito alla testa la vittima, procurandole “lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in 10 giorni”. I medici del Pronto soccorso di Assisi mettevano a referto una “ferita in regione temporo parietale sinistra di 5 centimetri di lunghezza”.

Gli altri due, un 53enne e un 44enne rumeni, devono rispondere in concorso con il 33enne di aver “colpito con calci e pugni” la moglie dell’uomo aggredito con la mazza da baseball, che aveva accompagnato sul posto e rimanendo in auto fino a quando non aveva visto il coniuge in difficoltà. Secondo i medici la donna riportava “contusioni multiple” giudicate guaribili in sette giorni.

I tre sono stati citati a giudizio direttamente davanti al giudice monocratico Sonia Grassi.