"Mi hai rubato lo stipendio", prende il forcone e tenta di infilzare il datore di lavoro: a processo

“Era un dipendente modello, poi quella mattina non co cosa gli sia preso e mi ha aggredito con il forcone”.

Un indiano, dipendente di un maneggio nell'Assisano, è finito sotto processo con l’accusa di minacce per aver aggredito il datore di lavoro con un forcone.

In tribunale si è presentato proprio il datore di lavoro, come parte offesa, che ha raccontato di come l’imputato fosse stato sempre un lavoratore irreprensibile, ma poi un giorno, dopo aver bevuto, aveva iniziato ad accusare il titolare del maneggio di averlo derubato dello stipendio preso il giorno prima.

Preso in mano un forcone dalle stalle, avrebbe aggredito il datore di lavoro cercando di infilzarlo. La vittima dell’aggressione, dopo aver schivato un paio di colpo, sarebbe riuscito a disarmarlo e metterlo seduto su una sedia. Al ché l’imputato si sarebbe rialzato, avrebbe tentato di riprendere il forcone e proseguire con l’aggressione.

Senonché a causa del pavimento bagnato e pieno di sterco di cavallo, complice anche l’effetto dell’alcol, l’indiano sarebbe scivolato e finito a faccia in terra. Accusando il datore di lavoro di averlo picchiato e fatto cadere.

L’imputato è stato rinviato a giudizio dopo una lunga indagine e l’identificazione, tra tanti connazionali omonimi, grazie alle foto segnaletiche.