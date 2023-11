Usa i documenti di un altro per sottoscrivere i contratti telefonici con cellulare incluso: a processo per truffa

Sottoscrive l’offerta telefonica con due cellulari e un modem e li intesta ad un’altra persona, ma non paga neanche una rata e finisce in tribunale con l’accusa di truffa e sostituzione di persona.

L’imputato, un italiano di 41 anni difeso dall’avvocato Giorgia Ricci, avrebbe fornito “al gestore telefonico … i dati identificativi e i documenti di riconoscimento, inducendo in errore” il personale della società telefonica “in ordine al beneficiario per l’attivazione di un contratto telefonico con opzione di vendita ‘telefono incluso’, procurandosi così un ingiusto guadagno pari al valore commerciale per complessivi 1.698,24 euro” per 4 cellulari nuovi e 2 kit modem per la rete casalinga.

Il tutto veniva poi consegnato all’indirizzo di casa della fidanzata, mentre alla persona indicata nei documenti venivano mandate la bollette da pagare. I fatti sono avvenuti a Perugia il 31 marzo del 2016.