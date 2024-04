Accoltellamenti, stretta delle forze dell'ordine a Fontivegge

Alla luce degli accoltellamenti registrati a Perugia negli ultimi giorni e dopo la riunione del tavolo tecnico, sono stati ulteriormente intensificati i controlli straordinari interforze a Fontivegge e in alcune località della periferia al fine di prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità, reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina spaccio di stupefacenti e aggressioni.

L’attività di prevenzione, già a partire dagli scorsi giorni, ha visto l’impiego di un dispositivo interforze composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del personale del Nucleo Decoro Urbano Fontivegge della Polizia Locale che hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti appiedi delle zone attenzionate.

I servizi hanno riguardato anche alcune aree periferiche della città e la zona dei Ponti per prevenire i furti in abitazione e intercettare soggetti dediti alle attività illecite. Gli operatori hanno effettuato anche posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti di Polizia.

L’intensificazione dei controlli interforze proseguirà anche nei prossimi giorni.