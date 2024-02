Schianto a Ponte Felcino, un ferito in terapia intensiva

Proseguono gli accertamenti dopo l'incidente che, ieri pomeriggio, è costato.la vita a Gianluca Gagliardini, 53 anni. L'uomo era in sella alla sua moto quando, sulla strada della Molinella, si è scontrato contro.un'auto. Coinvolto anche un secondo veicolo, quattro i feriti. Uno si trova in terapia intensiva, due in ortopedia. Il conducente di una delle auto, che viaggiava da solo, è stato dimesso.