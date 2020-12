X Factor, il rapper perugino Blind incontra il sindaco Romizi

Blind, il ventenne rapper perugino, è stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo dei Priori dal Sindaco Romizi, dopo che, lo scorso 10 dicembre, ha guadagnato il terzo posto della finale di X Factor 2020, aggiudicandosi il Disco d’Oro per il singolo Cuore Nero.

“Il talento ti ha portato a raggiungere i traguardi che meriti -ha detto il Sindaco al cantante- Il tuo successo, duramente guadagnato, sia fonte di ispirazione per tanti altri ragazzi che inseguono i propri sogni, per non arrendersi mai. A te i complimenti miei e di tutta la Città di Perugia.” Anche Romizi aveva seguito con interesse il suo percorso a X Factor, tifando per il rapper di Ponte San Giovanni, all’anagrafe Franco Rujan, nato nel 2000 e cresciuto a Perugia.

Blind è giunto a Palazzo dei Priori accompagnato dalla madre e dal manager, Marcello Gelardi. “Sono molto felice di questo incontro, -ha detto Blind all’uscita- anche essere qui per me è un sogno che si realizza, e sono molto onorato delle parole che mi ha rivolto il Sindaco. X Factor mi ha cambiato davvero la vita e non vedo l’ora di cominciare a lavorare per i nuovi progetti. -ha aggiunto- Perugia, Ponte San Giovanni sono e saranno sempre nel mio cuore perché sono nato qui e da qui sono partito, fanno parte di me.”

Blind ha regalato al Primo cittadino il suo cd autografato. A lui, invece, da parte dell’amministrazione, è stato fatto dono di un piatto d’artista rappresentante la Fontana Maggiore, opera di Elisa Pietrelli, di Officine Fratti e l’immancabile spilla con il Grifo, simbolo della Città.

All’incontro ha preso parte anche l’assessore alla Cultura Varasano, che ha regalato al cantante il catalogo della Collezione G. Dottori e della Collezione J. Beuys, “con la speranza -ha sottolineato- che la nostra arte lo possa ispirare”.