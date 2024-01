Croce Rossa Italiana, una giornata di formazione su bilanci e profili fiscali del terzo settore

Si scolgerà domani sabato 13 gennaio a partire dalle ore 9, presso la sede dell’associazione della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Umbria in Foligno, una giornata formativa rivolta ai presidenti, ai consigli direttivi dei Comitati CRI Umbria e a tutti i volontari interessati.

Un’intera giornata dedicata al mondo del volontariato con l’obiettivo di approfondire importanti tematiche riferite al Codice del Terzo Settore, con particolare attenzione alla gestione dei i profili fiscali e i bilanci, all’applicazione dei Regolamenti, alla obbligatoria tenuta dei Libri Sociali e da ultimo, soprattutto alla gestione ed all’impiego del Personale ed alla corretta applicazione contrattualistica con riferimento al CCNL di Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Regionale CRI Umbria e realizzata grazie al supporto del Comitato Nazionale e dei dirigenti e funzionari alla presenza del segretario generale della CRI ed il referente nazionale alla Formazione, vedrà la partecipazione di oltre 120 Volontari provenienti da quasi tutti i Comitati territoriali della CRI afferenti alla Regione Umbria.

“L’associazione della Croce Rossa Italiana - dichiara il Presidente Regionale CRI Umbria Paolo Scura - ha sempre fatto della formazione del proprio personale e dei quadri un baluardo, conscia che al fine di garantire un Volontariato di alto livello culturale, un Volontariato che sappia rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei territori e che sia consapevole del Suo ruolo all’interno del welfare, debba essere in condizione di avere una struttura appropriata, in linea con le normative in essere e guidata da volontari adeguatamente formati ed aggiornati”.