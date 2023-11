Colle Umberto, un omaggio a Romeyne Robert Ranieri, imprenditrice e pioniera dell'emancipazione femminile

Nella frazione di Colle Umberto, a Perugia, una via porta ora il nome di Romeyne Robert Ranieri, imprenditrice americana che ha lasciato un segno profondo nella storia e nella cultura del territorio umbro. La cerimonia di intitolazione si è svolta giovedì 30 novembre, alla presenza dell'assessore comunale Edi Cicchi che ha spiegato: “Romeyne Robert è stata tra le donne a cui il Comune ha dedicato il premio Impresa Donna in quanto antesignana di una emancipazione che ha coinvolto soprattutto donne residenti nelle periferie. Chi collaborava con lei alla Scuola Ricami Ranieri di Sorbello aveva un libretto bancario o postale, in ottemperanza a criteri di risparmio e previdenza: risorse su cui le donne avrebbero potuto contare. Oggi più che mai pensiamo che queste figure legate alla storia del nostro territorio possano essere esempi virtuosi per l’emancipazione delle donne nel mondo del lavoro”.

Insieme all’assessore presenti anche Ruggero Ranieri, nipote di Romeyne e presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello, Gabriella Agnusdei, presidente Soroptimist International Club Perugia, Mauro Terzetti, amico della Fondazione, altri amici e collaboratori dell’ente.

L'iniziativa è stata promossa dal Soroptimist International Club Perugia, che da anni si impegna a valorizzare le donne illustri attraverso la toponomastica femminile.

“Romeyne – ha concluso Cicchi – in Umbria ha dato un contributo di spessore anche sul fronte dell’istruzione con l’apertura di una delle prime scuole montessoriane. Una personalità così ricca non poteva mancare nel progetto Memoria Digitale realizzato per il cimitero monumentale, dove è una delle figure inserite all’interno del percorso dedicato alle donne”.