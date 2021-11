Entropia IV, l'omaggio del maestro Franco Venanti al Santa Maria della Misericordia

Un'opera del maestro Franco Venanti è stata donata all'Azienda ospedaliera di Perugia. Si tratta di una copia di “Entropia IV”.

La copia dell’opera, che verrà esposta nella parete del corridoio tra i reparti di Radiologia e il Servizio Immuno-Trasfusionale - nell’area dedicata alla biblioteca e ad altre opere d’arte - è stata presentata ieri mattina con una semplice cerimonia nella sala Montalcini del CREO a cui ha partecipato l’intera direzione aziendale, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano e il pittore Franco Venanti.

Il sindaco di Perugia ha espresso parole di riconoscenza per Venanti, sottolineando “il sentimento di attenzione per l’Ospedale” e le “grandi emozioni” che l’opera susciterà “in un luogo in cui tutti lo potranno ammirare”. L’assessore Varasano ha posto l’accento “sul legame speciale c'è che tra Perugia e il Maestro, il più rappresentativo della città e dell'Umbria”, sottolineando “l’apertura dell’Ospedale e l’osmosi con la città”.

Il Maestro si è detto “particolarmente vicino, come cittadino e artista”, all’Ospedale di Perugia: “Lasciare una mia opera all’interno è motivo di grande soddisfazione anche perché sono convinto che l’Ospedale di Perugia sia stato ed è un faro nella Sanità pubblica”.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, ha sottolineato come questo gesto sia un ulteriore, tangibile segno di vicinanza e raccordo tra il nostro Ospedale e la città di Perugia.