Università per stranieri, imparare l'italiano con Caravaggio, melodramma e cinema anni Trenta

Per tutto il mese di agosto, tre docenti dell’Università per stranieri di Perugia, Stefano Ragni, Fabio Melelli e Maria Rita Silvestrelli, hanno dato vita a un programma di studi innovativo, che mette in luce la storia e le meraviglie dell’Italia attraverso la musica, l’arte e il cinema. Conosciuti per le loro competenze e passione, questi tre docenti si concentrano su tre aspetti distinti della cultura italiana che hanno lasciato un segno indelebile nella storia: Caravaggio e il Seicento a Roma, la musica dal melodramma alla modernità e la stagione del cinema italiano degli anni Trenta. Le lezioni si svolgono di pomeriggio nell’arco di tutta la settimana nelle aule storiche di palazzo Gallenga. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le opere artistiche dei grandi maestri dell’arte italiana, comprendere il contesto storico e culturale del Seicento a Roma e immergersi nelle opere senza tempo di Caravaggio. Nel corso delle lezioni sulla musica, gli studenti potranno apprezzare il contributo della musica italiana nel corso dei secoli, dalle opere liriche che hanno affascinato il mondo alla musica moderna che ha portato la cultura italiana oltre i confini nazionali. Il programma dedicato alla stagione del cinema italiano degli anni Trenta sarà un viaggio attraverso i capolavori cinematografici dell’epoca d’oro del cinema italiano. Le proiezioni di film classici e le discussioni guidate dai docenti permetteranno agli studenti di esplorare l’evoluzione del cinema italiano e comprendere come il cinema sia diventato una forma d’arte influente e riconosciuta a livello internazionale. Questo programma di apprendimento multidisciplinare è un’opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono imparare la lingua italiana in modo coinvolgente e immersivo, scoprendo le ricchezze culturali e artistiche di questo paese affascinante.