L’Università per stranieri punta alla sostenibilità e pianta un albero per ogni nuova matricola

L’Università per Stranieri di Perugia continua, anno dopo anno, a porre attenzione nel campo della sostenibilità economica, sociale e ambientale, attraverso l'attività di ricerca e la didattica.

“In occasione dell'avvio delle lezioni Unistrapg proseguirà nel suo impegno in favore dell'ambiente attraverso la piantumazione di un albero per ogni nuova matricola iscritta” racconta Maura Marchegiani, delegata alle politiche per la sostenibilità, riguardo la prima di una serie di azioni che l’ateneo porrà in essere con l’apertura del nuovo anno accademico

L'iniziativa era stata avviata già lo scorso anno attraverso il dono virtuale ad ogni nuovo studente di un albero messo a dimora in varie parti del mondo nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, a testimonianza del ruolo di Unistrapg non solo come ambasciatrice della lingua e cultura italiana nel mondo, ma anche come portabandiera di sostenibilità globale.

Questa volta gli alberi saranno piantati nel parco Santa Margherita, contribuendo alla realizzazione del progetto di riqualificazione urbana che vede coinvolti insieme all’Università per Stranieri di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia, enti locali e centri di ricerca.

Altra iniziativa che viene messa in campo dalla Stranieri per l’anno accademico venturo è la partecipazione alla terza edizione del Climbing for Climate, una sempre più diffusa iniziativa di sensibilizzazione sul nevralgico tema dei cambiamenti climatici, promossa dalla RUS, la Rete delle Università Sostenibili, di cui Unistrapg è parte, e realizzata in collaborazione con il CAI dell’Umbria. Il 30 settembre l’Ateneo organizzerà un'escursione al Lago Trasimeno, aperta a studenti e cittadinanza, che sarà un’occasione di riflessione sulla fortissima valenza che il bacino lacustre riveste nel tessuto territoriale e sociale della regione.

“L’obiettivo di queste iniziative che sono parte della Global Week, è quello di promuovere una più ampia consapevolezza sui temi ecologico-ambientali e di favorire la capacità delle comunità locali di affrontare le sfide legate alla sostenibilità. L’impegno odierno dell’Università per Stranieri di Perugia, delle istituzionali locali e degli organismi di settore sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità nella costruzione, nella città di Perugia e nel mondo, di un futuro che ponga al centro la persona umana” ha concluso la professoressa Marchegiani.