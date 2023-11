L'Umbria piange il "re" della torta al testo. Oggi l'ultimo saluto a Faliero Baldoni

Faliero e "la" Maria. Una coppia da leggenda. Sinonimo di torta al testo, di sapori genuini vista lago Trasimeno. Dal 1969. Dal chiosco aperto lungo la strada per San Savino, al ristorante con il dancing, l'albergo. Un "monumento" all'accoglienza all'insegna del buon mangiare. La torta della Maria è "la più buona che ci sia", recita lo slogan del ristorante della famiglia Baldoni, mezzo secolo di impasti cotti al fuoco del grande camino, pasta fatta in casa e carne. E poi il pesce di lago. Faliero aveva 81 anni, da tempo era malato e aveva lasciato le redini del locale alla moglie e ai figli Cristiano e Luca che hanno tenuto alto il nome di un luogo storico per perugini e umbri, ma anche per i tanti turisti che visitano il Trasimeno.

I funerali di Faliero Baldoni si terranno oggi nella chiesa di San Savino.