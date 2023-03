INVIATO CITTADINO Umbria Libri365. Un incontro di lusso

Umbria Libri365. Un incontro di lusso, che vede sotto i riflettori un tris di personaggi di rango. Al Caffè Letterario BCT, con Pietrangelo Buttafuco. Domani, 16 marzo, alle 17:00, in piazza della Repubblica a Terni.

Presentatore d’eccezione: l’attore-regista-scrittore Stefano de Majo. Un personaggio che è ormai di casa per i nostri lettori, grazie alle numerose recensioni di suoi spettacoli tenuti lungo tutto lo Stivale. E anche nel capoluogo umbro.

Dialoga con l’autore Chiara Cavalieri, intellettuale, performer, esperta di politica internazionale.

Saluti istituzionali del sindaco Leonardo Latini e dell’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli.

Il libro di Buttafuoco è “Sono cose che passano”, pubblicato da La nave di Teseo, di Elisabetta Sgarbi, sorella del noto critico d’arte e scrittore.

Sarà una splendida occasione per discutere di un romanzo di successo. Ambientato in un paese siciliano dal nome di fantasia, Leonforte, nell’anno 1951.

Un luogo ideale che si tinge di realtà. Una metafora di tutti i paesi possibili nella Sicilia di sette decenni or sono.

Chissà che Stefano, con la creatività da cui è animato, non trovi spunti per uno spettacolo teatrale. Da una mente vulcanica come la sua… c’è da aspettarselo.