Donne in prima linea: due docenti dell’Università di Perugia premiate per il loro impegno sociale e culturale

Una giornata speciale per due docenti dell’Università di Perugia, che ieri, mercoledì 20 dicembre, hanno ricevuto il prestigioso premio “Umbria in Rosa 2023”, che riconosce le donne che si sono distinte in vari ambiti della vita sociale, culturale ed economica della regione.

Si tratta dunque di due grandi donne, la professoressa Maria Giovanna Ranalli, del dipartimento di Scienze Politiche, che ha dedicato la sua carriera allo studio delle discipline statistiche e alla sensibilizzazione sulla parità di genere e la professoressa Laura Teza, del dipartimento di Lettere, impegnata nell’attività della diffusione della conoscenza che ha trasmesso il suo amore per il nostro patrimonio artistico a studenti e cittadini.

Le professoresse sono fra le diciassette vincitrici selezionate tra le numerose candidature e sono state scelte dalla giuria per delle motivazioni ben precise.

La professoressa Teza “per il profilo didattico e scientifico della docente, per l’impegno rivolto a diffondere la conoscenza del nostro patrimonio artistico e accrescere alla valorizzazione e fruizione consapevole di beni artistici ereditati in secoli di storia. Oltre a questa attività, si segnala il ruolo della docente nella promozione e realizzazione dell’iniziativa Prendersi cura”.

La professoressa Ranalli “Per la sua attività di ricerca di alto livello nelle discipline statistiche e per il suo impegno volto a promuovere la cultura della parità di genere, con particolare riferimento ai divari di genere nelle discipline Stem. Nel suo ruolo di docente si sottolinea l’impegno indirizzato a stimolare l’approfondimento dello studio delle tematiche scientifiche tra le giovani generazioni”.

Le congratulazioni sono arrivate anche dal rettore Maurizio Oliviero: “Rivolgo le mie più vive congratulazioni alle professoresse dell’Università di Perugia Laura Teza e Maria Giovanna Ranalli per il prestigioso e significativo premio ricevuto, riconoscimento di un’attività non solo di altissimo profilo accademico e scientifico, ma altresì rivolta al benessere della società e all’impegno verso un maggiore equilibrio tra i generi”.

Il Premio "Umbria in Rosa" è organizzato dalla Provincia di Perugia in collaborazione con l'associazione Europa Comunica e si rivolge a tutte le donne che in Umbria hanno dimostrato capacità professionali, positività, umanità, conoscenza, tolleranza e laboriosità nei campi del sociale, sanitario, imprenditoriale, culturale, sportivo, dell'innovazione, dell'agricoltura e dell'istruzione.