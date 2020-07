Viaggiare dopo il Coronavirus, il confronto tra pendolari, consumatori e Trenitalia

Un incontro per per fare il punto sulla gestione del servizio ferroviario regionale nella fase di Covid19. La Direzione regionale di Trenitalia Umbria ha incontrato i rappresentanti della Regione, dei pendolari e delle associazioni dei consumatori per illustrare le misure messe in atto in questi mesi per la tutela della salute delle persone e la loro sicurezza.

Trenitalia ha potenziato le attività di igienizzazione e sanificazione dei treni. Interventi particolari sono stati dedicati alla pulizia degli impianti di climatizzazione dei mezzi, all’installazione di dispenser di gel disinfettante per mani e all’igienizzazione di superfici e ambienti. Sono state ricordate anche le iniziative di informazione rivolte ai viaggiatori, mediante apposita segnaletica a bordo dei convogli, oltre alla diffusione di annunci sonori e video.

Per evitare possibili affollamenti a bordo dei treni regionali, grazie alla nuova app di Trenitalia è possibile verificare in tempo reale la disponibilità di posti liberi, fino alla capienza massima dei mezzi che non consente l’acquisto dei titoli di viaggio. Questa nuova modalità, in fase di sperimentazione su 1.500 treni regionali in tutta Italia, consente un accesso contigentato ai convogli e una ridistribuzione dei flussi di mobilità a vantaggio dei pendolari e di una migliore esperienza di viaggio.

L’incontro ha fornito l’occasione per parlare anche delle modalità di rimborso degli abbonamenti non utilizzati e dell’offerta di mobilità in vista di settembre, temi in corso di definizione grazie all’azione propositiva della regione Umbria presso la Conferenza Stato-Regioni.