Il Trasimeno a caccia di turisti: il viaggio in pillole alla scoperta delle gemme nascoste nel territorio

Trasimeno a caccia di turisti. Un viaggio in pillole video alla scoperta delle gemme nascoste nel territorio del Trasimeno. L'Unione dei Comuni del Trasimeno annuncia che "è partita da alcuni giorni la nuova campagna video per veicolare soprattutto sui canali social gli aspetti più attrattivi dell’area. Sedici brevi filmati, della durata di 1 minuto circa ciascuno, dedicati agli otto comuni dell’Unione (Castiglione del Lago, Magione, Città della Pieve, Panicale, Passignano, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e Paciano) e alle loro peculiarità".

"Questa campagna – spiegano dall’Unione - è parte di un’azione promozionale più ampia, voluta dall’Ente, ed in particolare dall'Area Turismo, che prevede la realizzazione di una comunicazione strategica e integrata, attraverso l'utilizzo dei social media, al fine di promuovere la destinazione turistica Trasimeno ed i suoi principali eventi e manifestazioni. E qualificarla come attrattore turistico caratterizzato da elementi di unicità e qualità: posizione centrale, numerosità di attrattori culturali, attività outdoor e qualità della vita, territorio rappresentativo del made in Umbri".