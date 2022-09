INVIATO CITTADINO La fibra ottica entra in oltre 3 mila unità immobiliari torgianesi

La fibra ottica entra in oltre 3 mila unità immobiliari torgianesi. Infrastrutturazione digitale con banda ultralarga. Per non rimanere indietro.

C’era una volta l’“area bianca”. Espressione usata per indicare zone nelle quali non era previsto l’investimento da parte degli operatori privati. E il Comune di Torgiano era fra questi soggetti ingiustamente… negletti.

Ora si può dichiarare: obiettivo raggiunto. A favore di una comunità assecondata dal fatto che la Regione dell’Umbria ha finanziato, e sta finanziando, la stesura della fibra. Insomma: niente da invidiare alle opportunità fruite dai residenti nelle grandi città.

In 3154 unità immobiliari il servizio è dunque già disponibile per i buoni uffici di un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per un periodo di 20 anni.

Dice il sindaco Eridano Liberti: “La fase pandemica ha reso ancora più evidente quanto sia determinante, anche nelle attività quotidiane, disporre di Internet ad alta velocità”.

Dunque, operazione compiuta?

Fino a un certo punto. Adesso è infatti urgente informare correttamente famiglie e imprese di questa nuova opportunità. Col servizio per tutti a portata di clic.