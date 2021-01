Festa dell'Epifania, le modifiche al calendario di raccolta della spazzatura a Città di Castello, San Giustino e Montone

Ultima variazione del calendario di ritiro della spazzatura in occasione della giornata dell’Epifania di mercoledì 6 gennaio 2021.

Sogepu ha concordato con gli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Città di Castello, San Giustino e Montone specifiche modalità di attuazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”.

A Città di Castello, nel centro storico e nella Zona Gialla (La Tina, Madonna del Latte, Montedoro, Meltina, Rignaldello, Pesci d’Oro, Casella) la raccolta di carta e cartone in programma mercoledì 6 gennaio sarà posticipata a mercoledì 13 gennaio.

A San Giustino la raccolta di imballaggi in plastica per le utenze domestiche prevista per mercoledì 6 gennaio sarà posticipata a mercoledì 13 gennaio, mentre non subirà variazioni la raccolta di vetro e lattine per le utenze non domestiche.

Nel centro storico di Montone la raccolta del rifiuto non recuperabile in programma mercoledì 6 gennaio sarà posticipata a sabato 9 gennaio.

Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi è a disposizione il numero verde di Sogepu 800.132152.