Disabilità e disturbi del neurosviluppo, Marco Squarta e Francesca Di Maolo incontrano la premier Giorgia Meloni

Il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta e la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Francesca Di Maolo sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, con la quale hanno parlato dei temi della disabilità e dei disturbi del neurosviluppo e delle problematicità che affrontano le famiglie nell’assistenza dei figli disabili.

Squarta ha illustrato alla premier la proposta di legge che ha presentato in Umbria, avente ad oggetto proprio i disturbi del neurosviluppo.

"Siamo onorati di aver incontrato il presidente Meloni, di averle potuto parlare dei problemi legati alla disabilità e di quanto ci sia ancora da fare per la vita fragile. Siamo certi che abbia compreso le nostre difficoltà - sono le parole di Francesca Di Maolo - Abbiamo avuto modo di raccontarle cosa fa il Serafico ogni giorno per garantire ai ragazzi disabili una vita piena, fatta di cure, relazioni e amore, ma anche di tutti i disturbi emergenti nel campo del neurosviluppo. È stato quindi affrontato il tema del supporto alle famiglie delle persone con disabilità. L’attenzione ai fragili e agli ultimi è importante - prosegue Di Maolo - ma non bisogna mai tralasciare il sostegno alle loro famiglie, che troppo spesso finiscono nel cono d'ombra e vengono abbandonate a se stesse".

Dal canto suo la premier Meloni ha ringraziato Di Maolo per il lavoro che svolge quotidianamente per rendere migliore la vita dei bambini e dei ragazzi del Serafico.