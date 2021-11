Santa Lucia, traffico nel caos per i tamponi anti Covid: nuova ordinanza del Comune di Perugia

Traffico nel caos a Santa Lucia per i tamponi anti Covid, scatta la nuova ordinanza del Comune di Perugia. Palazzo dei Priori spiega con una nota che "al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio sanitario per l’effettuazione dei tamponi presso il drive through a Santa Lucia, a seguito di un sopralluogo effettuato nella mattinata del 16 novembre dagli agenti della Polizia Locale, è emersa la necessità di ripristinare, il senso unico di marcia in strada Santa Lucia, nel tratto tra via Pigafetta e viale dell’Ingegneria".

Firmata la nuova ordinanza dirigenziale, la numero 1120. Il provvedimento, sottolinea il Comune, prevede "il senso unico tra via Pigafetta e viale dell’Ingegneria in questa direzione di marcia. La circolazione nel tratto interessato sarà disciplinata a file parallele, con la corsia di destra riservata alla circolazione dei veicoli diretti al drive through in strada Santa Lucia 11/ter e la corsa di sinistra riservata alla circolazione dei veicoli diretti in viale dell’ingegneria e all’abitato di Santa Lucia".