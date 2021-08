La sanità umbra si potenzia, tra stabilizzazioni dei precari a Perugia e nuovi chirurghi a Pantalla

La sanità di Perugia e della Media Valle del Tevere si rinforza tra stabilizzazioni e nuovi chirurghi che prendono servizio.

La direzione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia prosegue nell'opera di stabilizzazione del personale precario della sanità e non che riguarda vari profili professionali individuati con l'iter procedurale degli avvisi pubblici indetti a fine maggio scorso.

Le stabilizzazioni dei sette dirigenti, che si concluderanno entro la fine dell’anno, riguardano 4 medici, 1 farmacista, 1 biologo e 1 dirigente amministrativo. Il dettaglio dei provvedimenti adottati e i riferimenti alle relative delibere sono consultabili nell’albo pretorio del sito web aziendale.

Completate le stabilizzazioni si provvederà alle assunzioni mancanti per turn over con l’utilizzo delle graduatorie vigenti e, ove mancanti per lo specifico profilo professionale, all’indizione di concorsi pubblici sempre nel rispetto del piano di fabbisogno del personale 2021-2023 e nei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale e regionale, come avvenuto per il personale del comparto.

"Con la stabilizzazione dei dirigenti sanitari e amministrativi si conclude un percorso avviato circa un anno fa sul quale abbiamo investito molto - sottolinea Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – con l’obiettivo di ridare a questa Azienda le risorse umane di cui aveva bisogno. Ricordo che il 95% del personale dipendente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Queste ultime azioni riducono al minimo fisiologico il contingente dei precari con contratti a tempo determinato - continua - si tratta del minimo necessario per garantire flessibilità ad una organizzazione complessa come quella dell’Ospedale di Perugia".

La struttura ospedaliera della Media Valle del Tevere, a Pantalla, registra la presa di servizio di 2 chirurghi che andranno a rafforzare la struttura della Chirurgia, potenziando un servizio che, a questo punto, ha tutte le caratteristiche per rappresentare una delle eccellenze della sanità in Umbria, non soltanto in termini di mezzi e strutture, come le sale operatorie, ma anche come personale dedicato.