Sanità dell'Umbria, progetti per snellire le liste d'attesa: esami in farmacia e team di medici di base

Un piano per snellire le liste d'attesa e fronteggiare quello che la Regione Umbria definisce "un momento di stress del sistema sanitario". Sul tavolo ci sono i progetti per i "micro team" di medici di base, il Cup e gli esami nelle farmacie del territorio. La riunione tra la direzione regionale Salute e le sigle sindacali dei medici di Medicina generale è fissata per giovedì 7 marzo.

Tra gli argomenti principali, scrive Palazzo Donini, "l’ottimizzazione delle aggregazioni territoriali dei medici che creano micro team di medici al fine di offrire assistenza 24 ore al giorno ai pazienti, così da evitare orari troppo stretti per le visite, file ed anche il ricorso ai pronto soccorso quando non ve ne è una effettiva necessità".

Al centro della discussione, prosegue la Regione, "anche la cosiddetta quota ottimale, che verrà stabilita a breve da un apposito comitato, per far sì che non vi siano aree regionali sprovviste di medici di medicina generale. Nel corso dell’incontro di giovedì saranno inoltre discusse le tematiche relative alla funzionalità della nuova struttura informatica necessaria a supportare questi provvedimenti".

Per quanto riguarda gli accordi con i farmacisti dell'Umbria si parla "dell'implementazione della farmacia dei servizi, che consentirà ai cittadini umbri, ora nell’ambito del sistema sanitario pubblico, di effettuare alcuni esami come elettrocardiogramma, spirometria, holter sanguigno e pressorio e analisi del sangue, provvedimento che avrà impatti positivi economici sui cittadini e anche sul contenimento delle liste di attesa".

E ancora: "Altra decisione presa al tavolo con i Farmacisti riguarda l’ottimizzazione e implementazione del servizio Cup presso le farmacie, al fine di informare al meglio la cittadinanza in merito alla prenotazione delle prestazioni sanitarie e renderle più facilmente accessibili. A tale scopo è emersa la volontà di stilare un accordo triennale sul quale la Regione ha dato disponibilità di investimenti economici proprio a favore della crescita del servizio".