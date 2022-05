INVIATO CITTADINO Piazza Morlacchi, a breve la riqualificazione di via del Naspo

Piazza Morlacchi, un chicca. A breve – ciliegina sulla torta – la riqualificazione di via del Naspo. Dire che si tratta di un lavoro ben fatto… è poco. Ad onta delle critiche, spesso pregiudiziali, la piazza ha finalmente assunto una facies rispettabile.

Perché rispetta essa stessa gli edifici che vi si affacciano. In primis il Teatro Comunale Morlacchi, riportato a condizioni di eccellenza (sia fuori che dentro) e dignità. E poi Palazzo Bianchi, finalmente liberato dai mezzi in sosta che ne inficiavano la bellezza.

Fino a Palazzo Grossi, edificio di carattere tecnico-funzionale. In cui – sia detto con rimpianto – tanti perugini (compreso chi scrive) hanno frequentato le medie quando era sede della Pascoli.

Ora gli ampi marciapiedi, e i pedoni che vi circolano, sono tutelati da pali metallici. È uno spettacolo vederci transitare un genitore col passeggino, senza timore di essere travolto.

La carreggiata è stata ampiamente ridotta. Ma non ha pregio l’osservazione di chi sostiene che i tir delle scenografie teatrali non abbiano sufficiente spazio di entrata e di manovra. Sono state fatte delle prove con esito positivo.

Restava lo scempio di via del Naspo, la bretella che collega la zona Morlacchi con via degli Offici. Ne abbiamo più volte lamentato l’inadeguatezza, la scomodità e perfino la pericolosità. Essendo un percorso di guerra con buche, rifacimenti approssimativi, insidiosi specialmente per gli spettatori del Morlacchi che la percorrevano di notte.

Ora un provvidenziale cartello comunica che il lavoro di ripristino avverrà nei tre giorni dal 17 al 19 marzo.

Una notizia che ci piace dare (al pubblico dei lettori e a noi stessi) con sincero entusiasmo.