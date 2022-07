Regione e Finanza a caccia di furbetti della sanità: controlli incrociati per prescrizioni sanitarie, intramoenia ed esenzioni ticket

Attività in convenzione dalle strutture sanitarie autorizzate, prescrizioni di medicinali, controllo delle esenzioni dal ticket, acquisti di materiali e di strumentazione medica, esercizio della libera professione in regime di intramoenia. La Guardia di finanza e la Regione Umbria puntano i riflettori su alcune attività specifiche per contenere la spesa sanitaria e contrastare sprechi e illeciti.

L’attività di contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica si arricchisce di un ulteriore strumento, grazie all’accordo sottoscritto dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dal comandante regionale Umbria della Guardia di finanza generale Alberto Reda.

Il protocollo prevede lo scambio informativo per l’individuazione di eventuali irregolarità nel settore della sanità regionale dedicando particolare attenzione alle attività svolte in convenzione dalle strutture autorizzate, nonché alle anomale prescrizioni di medicinali, al controllo delle esenzioni dal pagamento del ticket, all’acquisizione di materiali e di strumentazione medica, fino al regolare esercizio della libera professione in regime di intramoenia, con il fine di migliorare, sempre più, l’equità e la solidarietà sociale.

La collaborazione assume particolare rilievo per la Regione Umbria, sia per il volume della spesa sanitaria regionale (circa 2.200 milioni di euro negli anni 2020 e 2021) che per gli effetti prodotti dall’emergenza da COVID-19, che ha reso il settore dell’assistenza sanitaria maggiormente appetibile ai potenziali promotori di azioni distorsive del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.