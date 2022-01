IL PERSONAGGIO Il rapper perugino NedNack conquista la scena nazionale: il nuovo singolo "Vita". "Mai arrendersi, sempre inseguire il sogno"

"Ho scritto questo pezzo traendo dalla mia esperienza personale, per far capire ai giovani che nulla è perduto, che ciò che gli altri ci dicono, o pensano di noi, non deve coincidere davvero con quello che siamo. L’errore più grande che possiamo commettere, non è fare sbagli lungo il cammino, ma rimanere fermi, lì dove siamo caduti; la vera vittoria è rialzarsi, imparando da noi stessi". E' il messaggio di lotta e speranza del rapper perugino NedNack che è tornato su YouTube con “Vita”, il suo nuovo singolo, dopo gli ottimi successi ottenuti con i brani “Temporale” e “Piccola Star”.

Una canzone che affronta il difficile momento del Covid che penalizza ancora di più i giovani alla ricerca di un proprio sogno, un'ambizione da vivere e soprattutto di una rivincita contro il tempo e coloro che hanno fatto di tutto per farli desistere e restare ancorati a spazi e giorni orfani del talento e dell'unicità. Ma è proprio il concetto di rivincita personale quello che NedNack vuole trasmettere con “Vita”, incitando giovani e meno giovani ad apprendere dai propri errori, recidendo definitivamente il filo di futili ed arbitrari verdetti, ostili e dolorosi, per migliorarsi quotidianamente, sorprendendo e facendo così ricredere coloro che non hanno mai creduto nei nostri talenti, ma soprattutto, noi stessi.

IL VIDEO DELLA CANZONE SU YOUTUBE - CLICCA QUI

“Vita”, accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Ame Roma, segue la scia autobiografica, ma al contempo polivalente ed attribuibile a ciascuno di noi, delle precedenti release di NedNack, riconfermando non soltanto l’autenticità della sua penna ed una notevole e vibrante abilità nel rap-game nazionale, ma anche uno spiccato eclettismo in termini di tematiche e sonorità, che rendono i suoi brani originali e iconici, capaci di abbracciare e coinvolgere target di pubblico differenti, uniti dal file rouge dell’emozione e della verità.

CHI E' NEDNACK

E' un rapper e cantautore umbro nato nell’hinterland perugino nel 1999. Si avvicina alla musica, in particolar modo al Rap e alla cultura Hip Hop, sin da giovanissimo, grazie al piccolo home studio creato dal fratello maggiore, in cui scopre di possedere una spiccata abilità nella scrittura di testi in metrica e un’attitudine naturale all’interpretazione. Durante l’adolescenza, NedNack crea un suo studio casalingo, in cui registra e produce le sue prime release, raccolte in diversi mixtape che danno spazio anche a svariate collaborazioni con altri giovani talenti, che ancor oggi, a distanza di anni, continuano a supportare e creare insieme a lui.

All’età di 17 anni, l’artista rilascia il suo primo mixtape ufficiale, “Paranoid”, registrato in un vero e proprio studio di produzione, che ingloba i suoi primi singoli di successo e gli consente di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più vasto, anche grazie agli opening dei concerti di pesi massimi della scena italiana, come Gemitaiz, Vegas Jones, Rkomi e Achille Lauro. Ed è proprio aprendo i live dell’eclettico artista capitolino, pioniere della samba trap e tra i più stimati nomi del nuovo panorama musicale italiano, che NedNack conosce DogsLife e Mattia di Tella, due professionisti, rispettivamente producer e videomaker, facenti parte dell’entourage di Achille Lauro. Entrambi si appassionano all’estro creativo di NedNack e, con il supporto di tutta la NoFace Studio di Roma, gli danno la possibilità di dar vita ad una svolta artistica, creando progetti innovativi, sperimentali e dal forte impatto mediatico. Brano dopo brano, NedNack mette in evidenzia l’autenticità della sua penna, riconfermando non soltanto una notevole e vibrante abilità nel rap-game che gli permette di ritagliarsi spazio e stima nell’olimpo del mercato musicale italiano, ma anche un notevole eclettismo in termini di tematiche e sonorità, in grado di rendere i suoi pezzi originali e iconici, capaci di abbracciare e coinvolgere target di pubblico differenti, uniti dal file rouge dell’emozione e della verità.