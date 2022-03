INVIATO CITTADINO Spazi pubblicitari, operazione pulizia

Spazi pubblicitari, operazione pulizia. Restituiti a dignità tramite un semplice maquillage. Ne avevamo denunciato la condizione di degrado. Ricordando come la crisi economica avesse falcidiato la pubblicità, con la conseguenza di lasciare miseramente vuoti quei tabelloni, spesso con brandelli di manifesti, quando non letteralmente divorati dalla ruggine.

Avevamo contezza di un’operazione, promossa dal Comune e tesa a coprire specialmente i 6*6 con riproduzioni di opere di artisti locali. Finora non se ne è vista traccia.

Ma qualcosa è stato fatto. In alcuni punti della città, quelle superfici rugginose sono state ricoperte di pannelli di lamiera rivettata alla parte fissa.

Le nuove lamiere sono state opportunamente tinteggiate con una mano di bianco. Non ci voleva molto. Con poca spesa si è rimediato al danno estetico.

Abbiamo visto questa operazione in zona San Galigano, come ci racconta la foto in pagina. In altri punti della città è stata effettuata la scelta di coprire le vaste superfici mediante carta azzurrina. Anche questa soluzione è dignitosa.

Quello che invece non va è la scelta di lasciare residui di manifesti strappati. Lacerti che testimoniano sciatteria e mancanza di rispetto per la città e per i suoi abitanti.