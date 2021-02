Sport a domicilio per i ragazzi, il progetto: "Lezioni gratis a casa o in giardino"

Portare lo sport a domicilio, a titolo gratuito, a tutti quei giovani che desiderino approcciarsi alle pratiche sportive. In un momento, tra l’altro, dove la pandemia ha imposto ferme restrizioni con il conseguente allontanamento dalle palestre e dalla socialità. Il progetto, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, permetterà ai giovanissimi di essere seguiti a titolo gratuito grazie ad un ciclo di lezioni gratuite offerte dal maestro Roberto Carlotti, istruttore federale Fikm e cintura nera 5° dan di kick boxing, insegnante federale di difesa personale e krav maga che negli passati ha organizzato diversi incontri anche nelle scuole.

“Ho intrapreso questa iniziativa ispirandomi alla situazione attuale - spiega il maestro Carlotti – i nostri ragazzi è quasi un anno che sono a casa e sento sempre più spesso segnali di allarme per la loro salute mentale e fisica. Il mio gesto, seppur, forse piccolo, tende a dare un obiettivo, una speranza in più a tutti quei giovani che si sentono sempre più soli”.

Questi percorsi di avvicinamento alla pratica sportiva – come spiegato nella pagina Facebook di Meritocrazia italiana - potranno essere seguiti, da singoli allievi o da piccoli gruppi, direttamente al proprio domicilio (in casa o in giardino) in modo da avvicinare, gradatamente, alla pratica dell'attività sportiva anche coloro che non hanno mai voluto praticare alcuno sport. “Crediamo fermamente che lo sport rappresenti uno strumento educativo particolarmente efficace e valido per trasmettere ai giovani la cultura dell'impegno, del sacrificio e del merito, dando loro strumenti che potranno essere proficuamente utilizzati anche in altri ambiti”.