Problemi lungo la E45, tratto chiuso al traffico: le modifiche alla viabilità

Anas annuncia con una nota che lungo la E45 "è provvisoriamente chiuso un tratto in corrispondenza del km 42,000 a Todi per permettere l’intervento di ripristino di un cavo elettrico, incombente sulla tratta stradale".

Ecco le modifiche al traffico: "Per la circolazione in direzione sud-Terni uscita obbligatoria al km 43,500 (svincolo Pantalla), mentre per la circolazione in direzione Nord-Ravenna uscita obbligatoria al km 37,000 (svincolo di Fratta Todina)".

La nota prosegue evidenziando che "il ripristino della regolare transitabilità è stimato nel corso del pomeriggio, non appena sarà concluso l’intervento di ripristino del cavo".