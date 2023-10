Gualdo Tadino, la Soprintendenza dà ragione al Comune sui lavori in via XXIV Maggio

La nota ufficiale del soprintendente ingegnere Giuseppe La Cava, diffusa martedì 10 Ottobre, cerca di mettere un punto riguardo le polemiche sulle opere in via XXIV Maggio di Gualdo Tadino, che prevedono l'abbattimento di 26 alberi tra tigli e platani.

Il documento chiarisce che l'area non è soggetta a vincolo paesaggistico e che il viale non rientra tra i beni tutelati dall'articolo 10 e pertanto, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza per i lavori previsti.

“Il viale - si legge nella nota - è al di fuori del centro storico, presenta una pavimentazione asfaltata ed è circondato da edilizia di recente formazione, pertanto non può essere incluso tra quanto indicato nell’Art. 10 c.4 lett g del D.Lgs 42/04 (le pubbliche piazze, vie, strade ed altri strade di interesse artistico o storico) e per tali motivazioni non è necessario acquisire autorizzazione ai lavori ai sensi dell’art. 21 del DLgs 42/04 e non vi è alcun riferimento normativo che obblighi l’ente attuatore a chiedere l’espressione della Soprintendenza”.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha espresso soddisfazione per la conferma della correttezza dell'Amministrazione Comunale e dei professionisti coinvolti nel progetto e ha sottolineato: “La Soprintendenza conferma la buona condotta dell’Amministrazione Comunale e dei nostri dipendenti oltre a certificare le doti professionali ed il lavoro dei professionisti impegnati nelle verifiche certosine e nella progettazione ed esecuzione degli interventi. Dopo settimane di voluta disinformazione e polemiche pretestuose finalmente la verità viene a galla. Il tempo è galantuomo ma l’amarezza resta nel constatare come superficialità, approssimazione e bassa speculazione politica rischino di fermare progetti importanti per la comunità”.

E ancora: “Ora andremo avanti con ancora più vigore per raggiungere nel caso di specie tre obiettivi fondamentali, favorire l’accesso al Centro Storico abbattendo le barriere architettoniche, garantire maggiore sicurezza ed aumentare in maniera consistente il verde urbano, visto che nel prossimo mese di Novembre avverrà il primo stralcio del piano di piantumazione attraverso la messa a dimora di circa 100 alberi nell’area del Vecchio Stadio Comunale C. A. Luzi dove presto verrà inaugurato un nuovo impianto di Atletica Leggera indoor unico nel suo genere nel centro Italia”.