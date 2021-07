Pietralunga punta sulla mobilità sostenibile e inaugura le colonnine per auto elettriche

Anche il Comune di Pietralunga punta sulla mobilità sostenibile. È entrato pienamente in funzione, infatti, il punto di ricarica per veicoli elettrici installato lungo via della Libertà, in corrispondenza dell’incrocio con via Gramsci. Si tratta di due colonnine di ricarica Be Charge accessibili 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

La tecnologia utilizzata è di tipo Quick Charging, con potenza erogata fino a 22kW.



Per ricaricare il veicolo è sufficiente avere uno smartphone e una carta di credito; il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android).“Un piccolo grande passo verso la transizione ecologica – fa sapere l'assessore Marcello Valli -, che rappresenta un motivo in più per fare una pausa nel nostro splendido borgo. Le fonti di energia rinnovabile rispettano il nostro ambiente e ci permettono di avere un alto livello di sostenibilità, con queste nuove infrastrutture di ricarica possiamo dire di essere sempre più un paese autosufficiente e al passo con i tempi”.