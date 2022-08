Perugia, riaperto l’accesso al parcheggio dalla Galleria Kennedy, ma continua la sosta selvaggia: la Municipale sanziona

Si ripete un’abitudine della quale ci eravamo dimenticati. Risparmio, sì, ma mi becco una sanzione memorabile. Corro il rischio, ma la pago cara. Anzi: carissima.

Dopo la riapertura dell’accesso al parcheggio del Mercato dalla Galleria Kennedy, riparte lo scrocco dei portoghesi della sosta. Ma la Municipale sanziona.

È una inveterata abitudine di alcuni perugini quella di sostare lungo la salitina che adduce al parcheggio e alla piazzetta ztl. Posizionano la vettura sulla sinistra e anche nello spazio riservato alla manutenzione del Minimetro.

Quando riprendono la macchina, fanno inversione e percorrono la discesa in senso vietato. Dato che ormai si esce solo da via Alessi. Ma chi non è entrato nel parcheggio non può uscire e deve ridiscendere in direzione vietata. Ostacolando i veicoli che salgono regolarmente.

Peraltro, sulla sinistra c’è un segnale di divieto di sosta con rimozione forzata. Ma la voglia di evadere il costo del parcheggio è forte. Comprensibile: dato il costo d’affezione di ben due euro… solo per la prima ora. C’è di che lasciarci lo stipendio.

Tanto che si ripete il fenomeno, che non si vedeva ormai da qualche anno, cioè da quando sono iniziati i lavori al Mercato Coperto. Ed è stato inibito l’accesso da questo punto, consentendo di entrare solo da via Alessi e via Angusta. Ora, a lavori ultimati, è tornato tutto alla situazione ante quem.

Qualcuno, però, deve aver avvisato i vigili urbani che, l’altro ieri mattina, hanno fatto strage, comminando una serie di severe sanzioni.

Serviranno a dissuadere i portoghesi (qualcuno dice i “genovesi”) della sosta? Per la serie: me ne frego dei divieti. Con risposta dura, durissima, da parte della Municipale. Niente da eccepire. Dura lex, sed lex. … e poi non dite che non vi avevamo avvertito.