Perugia, iniziati i lavori alla scuola primaria Tofi di Montebello

Il Comune di Perugia annuncia che "sono iniziati a febbraio i lavori alla scuola primaria Tofi di Montebello finalizzati al risanamento conservativo, all’adeguamento sismico e normativo e all’efficientamento energetico del plesso". Per Palazzo dei Priori "si prevede di ultimare l’intervento in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico". L’operazione, per un importo complessivo di 750mila euro, prevede tra le altre cose il rifacimento del cappotto termico e degli infissi e la coibentazione del tetto.

L’impresa appaltatrice, scrive il Comune, "è C.g.v. srl di Trentola Ducenta (Caserta) e il progetto è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con l’architetto Antonio Liuzzo (mandatario), l’architetto Felice Testagrossa, l’ingegnere Mario Saitta, l’ingegnere Ridolfo Carmelo, Sebastiano Di Franco e il geologo Soccorso Stimolo (mandanti)".

Giovedì 29 febbraio il sindaco Andrea Romizi, l’assessore alle scuole e vicesindaco, Gianluca Tuteri e l’assessore all’urbanistica, Margherita Scoccia, hanno effettuato un sopralluogo insieme alla dirigente del Comune di Perugia Monia Benincasa (edilizia scolastica) e alla dirigente dell’Istituto comprensivo Perugia 9, Morena Passeri.

"La scuola di Montebello è un piccolo gioiello incastonato in un quartiere quieto ma vitale dal punto di vista sociale, grazie anche alla vulcanica Alba Asfalti, presidente dell’associazione Montepiùbello, e ai suoi collaboratori – spiega il vicesindaco Tuteri -. Posso rassicurare le famiglie che il sopralluogo ci ha confermato il regolare avanzamento dei lavori e garantito la data di riconsegna precedentemente stabilita. Un altro tassello dunque, nell’enorme opera di ristrutturazione del patrimonio immobiliare scolastico comunale avviata durante questa consiliatura".