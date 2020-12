Perugia, giocattoli sospesi e calze volanti: feste natalizie di magia e solidarietà al Borgo Bello

Festività magiche al Borgo Bello di Perugia, dove ha riscosso un successo superiore alle attese l'iniziativa 'Giocatoli Sposesi', che ha portato l'associazione a raccogliere circa 500 giocattoli che l'associazione consegnerà ora a Caritas, Comunità di Sant'Egidio, Centro anti-violenza sulle donne e Portieri di quartiere zona Fontivegge.

A rendere ancora più ricche di atmosfera le vie del borgo perugino ci sono poi le 'Calze Volanti', grazie ai tanti bambini che hanno raccolto l'invito dell'associazione a decorare delle calze per la festa della Befana: un centinaio quelle arrivate a Borgo Bello, dove sono state appese in via Colomba e in via del Canterino (traverse di corso Cavour) e potranno essere ammirate fino a domani (30 dicembre) e poi di nuovo il 4 gennaio mentre negli altri giorni fino all'Epifania anche a Perugia, come nel resto d'Italia, sarà in vigore la zona rossa (con restrizioni maggiori agli spostamenti) nell'ambito dell'emergenza coronavirus.