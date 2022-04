Festa della polizia, il questore: "La mafia non attecchisce, merito di chi controlla e dei cittadini"

“Esserci sempre è una sfida quotidiana che dobbiamo affrontare con armi diverse da quelle che abbiamo in dotazione. Vogliamo camminare insieme ai tanti cittadini onesti di questa terra. Ascoltare dalla loro viva voce i problemi e le esigenze. Senza mai sottovalutare le loro richieste di aiuto. Questa è una terra che non vede il radicamento né la stanzialità di organizzazioni mafiose. Ed il merito è di tutti quanti lavorano e hanno lavorato per quel risultato. Ma è prima di tutto merito di voi perugini, del rispetto delle regole che è nel vostro patrimonio culturale se si è riusciti a impedire a certi nefasti fenomeni criminali di attecchire". Lo ha sottolineato il questore Giuseppe Bellassai, nel suo intervento nel corso della cerimonia per il 170esimo anniversario della fondazione della polizia, che si è svolta a Perugia, in piazza IV Novembre.

"A noi e a voi - ha aggiunto rivolgendosi ai cittadini e alle istituzioni - il compito di evitare che si creino le condizioni perché questo possa accadere nel futuro. Su noi e su di voi la responsabilità di tenere tanta incredibile bellezza lontano da quella miserabile bruttezza”.

Numeri dell'attività svolta nel 2021 dalla polizia parlano di di 213.554 persone identificate, 51.783 veicoli controllati, 17.908 richieste di intervento, 318 arresti e 1.829 denunce, 388 perquisizioni, quasi 74 chili di droga sequestrati. E ancora: 126 avvisi orali, 78 fogli di via, 18 sorveglianze speciali, 84 ammonimenti. E un sequestro preventivo per 6 milioni di euro a un soggetto ritenuto legato alla ‘ndrangheta. Sono state rilasciate 2.475 licenze per armi, 29 i depositi controllati, 272 sale scommesse controllate, 21 licenze sospese secondo il Tulps, 554 armi ritirate, 2.696 esercizi commerciali controllati, circa 19mila permessi di soggiorno rilasciati e 216 espulsioni. Sono stati 3.510 i servizi di pubblica sicurezza, 16 i daspo e 89 quelli “Willy”. Tra le principali operazioni, quella a cavallo tra Umbria e Calabria contro la ‘ndangheta, l’indagine sul presunto sodalizio dedito a traffico di droga e prostituzione, e le azioni contro le bande specializzate nei furti in abitazione. Sul fronte della Postale, sono state 926 le denunce per reati informatici, 746 gli uffici postali controllati. Quasi 126mila euro le persone controllate all’aeroporto per oltre 40mila bagagli sospetti. Sul fronte della polizia stradale, oltre 2mila multe, circa 1.900 punti decurtati, 486 gli incidenti gestiti di cui 10 con vittime.