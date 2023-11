Ponte Pattoli, installata la panchina rossa di FuturoPonte contro la violenza sulle donne

L’associazione "FuturoPonte" per la promozione sociale e culturale del territorio di Ponte Pattoli, ha avviato un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, nel paese, culminato ieri con l’installazione di una “Panchina Rossa” simbolo del rifiuto della violenza sulle donne presso l’area del parco giochi per bambini, spazio frequentato soprattutto da donne, mamme e bambini, l’associazione vuole contribuire al contrasto della violenza di genere e al tenere alta l’attenzione da parte della società tutta, su episodi di violenza domestica e non solo.

"Ringraziamo la scuola e la dirigente Fioravanti che ha sposato l’iniziativa e tutte le insegnanti che con grande sensibilità hanno lavorato e lavoreranno con i loro studenti creando il giusto terreno per coltivare riflessioni, opinioni e resistenza alla violenza sulle donne e sui più fragili - si legge in una nota dell'associazione - Gli studenti delle classi 2° e 3A della secondaria di I grado di Ponte Pattoli, dopo un percorso di approfondimento fatto in classe, hanno portato un bellissimo lavoro fatto di pensieri e riflessioni che resterà appeso nell’area della Panchina Rossa, manifestando l’impegno della scuola nel contrastare e prevenire qualsiasi forma di violenza, promuovendo un ambiente scolastico e sociale rispettoso e inclusivo. Ringraziamo inoltre l’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi per aver portato la sua testimonianza, il maresciallo della stazione dei carabinieri di Ponte Pattoli e l’associazione Liberamente…Donna per i loro utilissimi contributi e disposizione. È stata una mattinata ricca di emozioni e di luce in un periodo tanto buio per la cronaca nazionale, abbiamo colto la profondità dei ragazzi e piantato un seme per la sensibilizzazione e la lotta alla violenza contro donne e bambini".

L’associazione Futuro Ponte nata nel 2018, ha contribuito alla realizzazione del parco giochi del paese, ha partecipato alla realizzazione della biblioteca all’aperto, organizza il “Festival della Narrazione”, la rassegna “AnimaPonte” con animazioni e laboratori per adulti e bambini e il corso di teatro per bambini e ragazzi con il maestro Domenico Madera.

“Lo scopo dell’associazione FuturoPonte è di costruire una comunità educante, dove chiunque possa essere facilitatore di dinamiche e iniziative che arricchiscono le nostre vite, rivolte ai bambini, agli adolescenti, ma anche agli anziani. Dobbiamo riuscire a creare una comunità coesa e solidale, integrata e impegnata nel territorio, che collabori nel mantenerlo decoroso e migliore per le prossime generazioni”.