Case dei personaggi illustri, porte aperte a Palazzo Oddi e Casa Menotti

Palazzo Oddi Marini Clarelli di Perugia e Casa Menotti a Spoleto aprono le loro porte per la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1° e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 95 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta quella di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria.

In Italia sono oltre 100 le case museo italiane che apriranno le porte: tra queste, in Umbria, ecco il Palazzo degli Oddi Marini Clarelli di Perugia che propone una visita gratuita con ingresso ridotto (4 euro) sabato 1° aprile in orario 16-18 e domenica 2 dalle 10:30 alle 12.30. Ingressi ogni ora.

Casa Menotti a Spoleto (PG) sarà invece aperta entrambi i giorni a ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Il Centro di Documentazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, ospitato negli spazi di "Casa Menotti", si pone come segno di continuità tra passato e presente, e dona forma e contesto al materiale audio, video e fotografico relativo alle edizioni del Festival dal 1958, anno della sua fondazione a oggi. Questo materiale è stato raccolto, negli anni, dal Comune di Spoleto, dalla Fondazione Festival dei Due Mondi e dalla Fondazione Monini, che lo ha digitalizzato e reso fruibile.

È possibile prenotare le visite fino al 30 marzo collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per prenotare.