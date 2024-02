Sanità, l'ospedale di Perugia scala quattro posizioni nella graduatoria delle migliori strutture italiane per la qualità delle cure

L’Azienda ospedaliera di Perugia sale di quattro posizioni rispetto al 2023 (nove sul 2022) e si colloca al 39esimo posto (punteggio 74,85%) della prestigiosa classifica internazionale "World’s Best Hospital 2024 - Italy" di Newsweek.

Quest’anno sono 130 le strutture ospedaliere d’eccellenza italiane presenti in classifica secondo parametri definiti tra cui il livello e la qualità di cure, ricerca e trattamenti e questionari standardizzati e convalidati completati dai pazienti per misurare la percezione del loro benessere e del miglioramento di qualità della vita.

Il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online di oltre 85.000 esperti sanitari e su dati pubblici provenienti da sondaggi sui pazienti post-ricovero sulla loro soddisfazione generale. Il punteggio prende in considerazione anche metriche su aspetti come l'igiene e il rapporto paziente/medico, nonché un sondaggio di Statista sul fatto che gli ospedali utilizzino le misure di esito riportate dai pazienti, che sono questionari standardizzati compilati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati.

“Il trend di crescita di questi ultimi anni – afferma il dott. Giuseppe De Filippis direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - è frutto di una pianificazione strutturata e del grande lavoro di squadra messo in campo ogni giorno da tutti i dipendenti. Ringrazio il nostro personale per la professionalità e il senso di appartenenza che dimostrano di avere nei confronti di questa Azienda”.