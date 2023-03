Ospedale di Perugia, seconda certificazione internazionale per il programma trapianti di midollo osseo

L'Azienda Ospedaliera di Perugia annuncia con una nota che "il Programma Trapianti di Midollo Osseo della struttura complessa di Ematologia dell'ospedale di Perugia ha ottenuto, per la seconda volta, l’accreditamento mondiale ‘Jacie’ (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT), struttura non-profit fondata dall'International Society for Cellular Therapy e dall’European Group for Blood and Marrow Transplantation per promuovere standard di elevata qualità nel campo delle cellule staminali emopoietiche".

Attraverso l'accreditamento Jacie, sottolineano dall'ospedale, "un centro può dimostrare di svolgere la propria attività nel rispetto di standard di eccellenza riconosciuti a livello internazionale".

"Sono molto orgogliosa di questo importante accreditamento, frutto di una forte e virtuosa collaborazione tra professionisti e strutture dell’Azienda Ospedaliera – evidenzia la professoressa Cristina Mecucci, direttrice di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo – una integrazione di competenze che ha lo scopo quotidiano di migliorare sempre più la qualità clinico assistenziale dei nostri pazienti".

Dal 1985, scrive il Santa Maria della Misericordia, "anno di partenza delle attività del Centro, sono stati eseguiti 4010 trapianti di cellule staminali emopoietiche (1985 trapianti allogenici e 2025 trapianti autologhi), la maggior parte dei quali su pazienti affetti da leucemie acute, linfomi e mieloma multiplo".

"Il nostro Centro - spiega la dottoressa Alessandra Carotti, direttrice del Programma Trapianti di cellule staminali - si avvale di una complessa interazione tra i team di medici e infermieri, medici del Servizio Immunotrasfusionale, radioterapisti, tecnici e biologi del laboratorio di manipolazione cellulare, soprattutto per il trapianto da donatori familiari semicompatibili o aploidentici (uguale per metà). Tutto questo sistema, che si chiama Programma Trapianto, deve rispondere alle norme di qualità e di sicurezza che vengono richieste dal processo di accreditamento Jacie, senza il quale non possono essere effettuati trapianti né terapie cellulari di alcun tipo. La Qualità Aziendale è quindi parte integrante del Programma Trapianti le cui Dirigenti ci seguono fin dall’ inizio del nostro primo accreditamento, nel 2015".

Il Centro, dal 2007 a oggi, prosegue la nota, "ha registrato un incremento progressivo anche dell’attività trapiantologica pediatrica, che annovera in totale 125 trapianti di cellule staminali emopoietiche, di cui 106 allogenici e 19 autologhi. Compresa nel Programma Trapianto e regolata dalle stesse norme Jacie, la terapia cellulare avanzata con cellule CAR T (iniziata nel settembre del 2020) ha permesso il trattamento ad oggi di 22 pazienti, 20 affetti da Linfomi B aggressivi e 2 da Leucemie Acute B Linfoidi (un paziente pediatrico e uno adulto). Nei prossimi due anni è prevista l’indicazione AIFA per altri tipi di neoplasie ematologiche e, di conseguenza, l’incremento numerico anche di questi trattamenti".

Il processo di accreditamento, conclude la nota, "è stato seguito dal Servizio Qualità dell’Azienda Ospedaliera, diretto dalla dottoressa Donatella Bologni, quality manager del Programma Trapianti".