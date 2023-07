Avvocata uccisa dal marito al Bellocchio, un premio di laurea per onorare la memoria di Raffella Presta

Il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Perugia, al fine di onorare la memoria della collega avvocata Raffaella Presta vittima di violenza di genere e femminicidio il 25 novembre 2015, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne indetta dall’ONU nel 1999, bandisce la terza edizione del concorso per tesi di laurea denominato “Premio di laurea avvocata raffaella Presta”.

Il premio si propone di "valorizzare e diffondere la migliore tesi in tema di: femminicidio; violenza sessuale e/o di genere; persecuzione per motivi di sesso e/o di genere; discriminazione e/o molestie fondate sulla razza, il colore e l’origine nazionale o etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, gli handicap, il sesso, il genere e gli orientamenti sessuali" e "contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione; a promuovere la concreta parità tra le persone; ad aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza contro le donne e delle loro conseguenze sui bambini".

Il premio è rivolto alle laureate ed ai laureati dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Perugia che abbiano discusso la tesi di laurea in qualsiasi sessione dell’anno accademico in corso, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 mentre la menzione speciale è rivolta alle laureate ed ai laureati di tutti i Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Perugia che abbiano discusso la tesi di laurea in qualsiasi sessione dell’anno accademico in corso, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023.

La domanda e la documentazione di ammissione al concorso potrà essere alternativamente inviata tramite: - posta elettronica certificata all’indirizzo: cpoperugia@legalmail.it recante il seguente oggetto “PREMIO DI LAUREA AVVOCATA RAFFAELLA PRESTA”; - raccomandata a/r indirizzata all’Ordine degli Avvocati di Perugia – Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia consegnata a mano presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, Perugia, via Baglioni 10, piano 10612, Perugia. La domanda e la documentazione di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

Scarica e leggi il bando del premio

Raffaella Presta venne uccisa dal marito Francesco Rosi il 25 novembre del 2015 all'interno di una villetta al Bellocchio, il quale non accettava la propettiva della fine della vita coniugale con la moglie. Un omicidio che si inscrive in un contesto di maltrattamenti nei confronti della donna, maturati soprattutto nell'ultimo periodo, in 10-11 mesi. Con percosse, violenze, pedinamenti.