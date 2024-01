Nuove povertà e insicurezza alimentare, alla mensa Caritas "Don Gualtiero" la presentazione del libro "Il cibo buono"

Primo appuntamento del 2024 al “Villaggio della Carità - Sorella Provvidenza” di Perugia con la presentazione del libro a quattro mani dal titolo “Il cibo buono. C’è più gusto a nutrirsi bene” di Antonella Viola e Daniele Nucci, venerdì 5 gennaio alle ore 18.15. Il luogo della presentazione non può che non essere la mensa Caritas “Don Gualtiero” dove a pranzo, quotidianamente, trovano ospitalità circa 150 persone in gravi difficoltà, accolte e servite da volontari ben formati e motivati.

All’incontro, che sarà moderato da Ida Gentile, giornalista dell’Ufficio stampa della Giunta regionale dell’Umbria, interverrà uno dei due autori, Daniele Nucci, dando vita ad un dialogo-colloquio con don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana. Questi, nel ringraziare gli autori per la scelta della location, sottolinea l’importanza di questa pubblicazione, perché, commenta don Briziarelli, "un’alimentazione buona previene tante malattie oltre a contrastare con dignità il morso della fame vissuto sempre più da persone che fino a qualche anno fa non avrebbero mai pensato di rivolgersi ai servizi messi in campo dalla rete Caritas". Questo libro, sottolinea il sacerdote, "descrive come a livello alimentare è gestibile la parte economica con quella ancor più importante nutrizionale; quest’ultima contribuisce non poco ad una aspettativa di vita in salute maggiore rispetto a una popolazione con carenze alimentari".

È lo stesso autore Daniele Nucci a dare una “anticipazione” del contenuto del suo libro spiegando, contestualmente, la scelta della presentazione nella ‘cornice’ della mensa “Don Gualtiero”. Un messaggio-esortazione a nutrirsi con cibo buono e che non trascuri nessuno, soprattutto i più fragili e i più emarginati.

“Oggi siamo di fronte a uno scenario abbastanza problematico, quello di una nuova povertà sempre maggiore e di una nuova povertà nel momento in cui una fascia non trascurabile di popolazione è costretta per la prima volta ad accedere, ad esempio, ai servizi offerti dalla Caritas. In ambito alimentare questa nuova povertà in costante aumento si riflette con una insicurezza alimentare nel non riuscire a soddisfare i propri fabbisogni nutrizionali. Questo è un fattore molto importate da tenere in considerazione e molto negativo per la nostra salute, perché l’insicurezza alimentare, il non arrivare a soddisfare il fabbisogno nutrizionale, ci mette di fronte a una prospettiva che non è di salute".