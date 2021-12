Nuove intitolazioni a Perugia: scuola Margherita Hack, 'via libera' della giunta Romizi

La giunta del Comune di Perugia, accogliendo la proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri, ha espresso parere favorevole sulla proposta di intitolare la scuola secondaria di primo grado (San Martino in campo/in colle) dell’istituto comprensivo Perugia 9 all’astrofisica Margherita Hack.

La proposta, avanzata dal consiglio d’istituto della scuola, riporta questa motivazione: “Si è pensato di rendere omaggio ad una donna che nella sua vita si è distinta non solo come astrofisica, accademica, divulgatrice scientifica, ma anche come donna libera”, conducendo nella sua vita numerose battaglie civili e politiche; “l’intitolazione della scuola a Margherita Hack chiarisce la volontà di rinnovare la scuola, attraverso sia il potenziamento sostanziale della strumentazione tecnologica, nella convinzione che le TIC, così efficacemente utilizzate dalla scienziata, siano strumenti e metodologie didattiche irrinunciabili nell’insegnamento in particolare alla Scuola secondaria, sia attraverso la formazione degli insegnanti”, sia sviluppando una progettualità che strutturi negli alunni il rigore del metodo scientifico”.

“Concordiamo ed accogliamo di buon grado – commenta il vice sindaco Gianluca Tuteri – questa proposta avanzata dal consiglio d’istituto della scuola secondaria di primo grado perché è espressione di una volontà collettiva di cui non possiamo non tenere conto. Nel merito ritengo poi che Margherita Hack, venuta a mancare nel 2013, sia stata una divulgatrice scientifica e scienziata di grande spessore, che nel corso della sua lunga carriera ed attività ha contributo ad elevare il livello della cultura e della ricerca in Italia. Trovo quindi giusto che si sia deciso di rendere omaggio anche nella nostra città”.