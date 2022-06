Media Valle del Tevere, attive due nuove ambulanze

La Usl Umbria 1 annuncia due nuove ambulanze "per potenziare il parco macchine aziendale ed aumentare la dotazione dei presidi ospedalieri e territoriali della Media Valle del Tevere". I due mezzi, acquistati dalla Usl Umbria 1, "sono già operativi nelle postazioni del 118 di Todi e Marsciano".

E ancora: "Si tratta di ambulanze di tipo “A”, classificate come unità mobili di rianimazione, che saranno dedicate al soccorso avanzato su strada. Sono dotate delle più moderne tecnologie e consentiranno, ad esempio, di eseguire anche l’elettrocardiogramma con trasmissione del tracciato in tempo reale all’unità di terapia intensiva cardiologica degli ospedali di Perugia o di Gubbio – Gualdo Tadino. Sono due mezzi idonei per transitare con agilità all’interno dei centri storici e anche 4x4 per raggiungere le zone più impervie".