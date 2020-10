Sanità, tre ambulanze nuove di zecca per il soccorso avanzato acquistate dall'Usl Umbria 1

Tre nuove ambulanze per il soccorso avanzato del 118 acquistate dalla Usl Umbria 1. Le ambulanze sono già entrate in servizio nei giorni scorsi e sono state consegnate agli ospedali di Gubbio-Gualdo Tadino, di Assisi e di Passignano sul Trasimeno.

I tre mezzi – di cui due a trazione quattro per quattro – sono dotati di ogni tipo di attrezzatura per soccorrere i feriti. Dalle barelle autocaricanti a quelle spinali e a cucchiaio, dagli aspiratori alla sedia portantina fino a stufe, frigoriferi e kit per immobilizzazioni pazienti.

La spesa totale affrontata è stata di 276mila euro che comprende il costo dei mezzi e delle attrezzature e apparecchiature necessarie per il corretto e funzionale allestimento.