Nomine & Poltrone - Scelti i membri della commissione minori, si occuperà anche della segnalazione di abusi

La Conferenza Episcopale Umbra ha costituito il “Servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, affidando il compito di referente regionale a mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello, e di Coordinatore regionale a mons. Vittorio Gepponi, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Umbro.

Del Servizio fanno parte i referenti delle diocesi: avv. Anna Rapicetta (Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino); avv. Flavio Grassini (Città di Castello); dott. Fabio Cioccoloni (Foligno); sig.ra Federica Edera (Gubbio); mons. Carlo Franzoni (Orvieto-Todi); mons. Vittorio Gepponi (Perugia-Città della Pieve); dott. Elio Giannetti (Spoleto-Norcia); dott.ssa Silvia Benedetti (Terni-Narni-Amelia).

Il Servizio regionale è chiamato a monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali; accompagnare le singole diocesi, comunità religiose, associazioni e altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi; stimolare, promuovere e coordinare in proposito l'informazione e la formazione degli operatori pastorali; se richiesto dal vescovo diocesano o dal superiore maggiore competente, accogliere e trattare secondo i protocolli stabiliti dal Servizio nazionale le segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale.

A breve verrà aperto un apposito Centro di ascolto che sarà il punto di riferimento non solo per eventuali segnalazioni ma anche per ottenere informazioni e verranno comunicati indirizzo e recapiti telefonici e mail.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Conferenza episcopale umbra, in sostituzione di mons. Benedetto Tuzia, vescovo emerito di Orvieto-Todi, ha deciso di affidare all’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo, la guida ad interim della Commissione regionale per la Carità.