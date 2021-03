Nomine & Poltrone - Opes Italia rinnova il comitato regionale dell’Umbria. Riconfermato il presidente Quaglietti

E’ iniziata l’attività del nuovo comitato regionale Umbria di Opes Italia,ente di promozione sportiva e sociale. Riconfermato dall’assemblea il presidente Pier Francesco Quaglietti, insieme a Stefano Valentini da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo sportivo con Opes Umbria nonché uno dei maggiori collaboratori delle finali regionali e nazionali di Calcio a 5, insieme a Rolando Traversini. Nuovi ingressi il professor Raffaele Losavio, esperto del mondo del Fitness e docente universitario presso “E-campus”.

Agli inizi di marzo si sono svolte le assemblee per i comitati provinciali, con la rielezione per Giancarlo Monsignori a Perugia, mentre a Terni si è costituito un nuovo gruppo che verrà presentato, insieme ai componenti e al neo presidente in un’apposita conferenza stampa dopo Pasqua, nel corso della quale verranno illustrati i programmi per i prossimi anni. Sicuramente già sono in atto contatti con nuove realtà e con molte associazioni sportive del territorio provinciale : in particolare si sta costituendo una rete locale del no profit collegata sia a livello regionale che nazionale.

Riprende anche la programmazione di Opes Italia – Comitato regionale Umbria. La prima iniziativa è il lancio di una manifestazione completamente on line, nel settore danza: “Danzando con il cuore” rivolta a tutte le scuole e palestre.

E’ opportuno ricordare poi che con una serie di appuntamenti online nel corso del primo trimestre 2021 tra i componenti del C.R. Opes Umbria,allargati ad esperti e collaboratori esterni sono state messe a punto le strategie per l’anno in corso, compatibili ovviamente con il difficile momento che si sta vivendo. Il mondo dello sport è uno dei settori più colpiti da un anno estenuante, in cui l’attività è rimasta quasi completamente bloccata.

Le ulteriori finalità sociali di un ente come Opes, come già stabilito, saranno attuate a breve anche in Umbria, avendo individuato il Comitato Regionale un intervento nei prossimi giorni in provincia di Terni nell’ambito del “Programma Emergenza Covid”. Opes – Eurosport, essendo parte integrante del Terzo Settore e del neonascente Registro Nazionale, si occupa di organizzare piccole e grandi iniziative, progetti locali e nazionali, creando apposite “reti associative”, in campo sportivo e sociale, e da Terni partirà poi per portare e dare supporto anche in altri territori regionali. In questo caso, lo sport si unisce alla solidarietà e lo fa in un periodo estremamente difficile : quello della pandemia che nonostante i tentativi per bloccarla, continua a generare vittime e problemi di varia natura nelle comunità locali.