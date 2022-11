Nomine & Poltrone Olga Urbani selezionata tra le 50 Most Powerful Women di Fortune Italia

Eccellenza tra le eccellenze, Olga Urbani è stata selezionata tra le 50 Most Powerful Women di Fortune Italia. Presidente del Gruppo Urbani Tartufi, fondatrice dell’Accademia del Tartufo e insignita quest’anno del titolo di Cavaliere del Lavoro, è stata indicata con una delle 50 storie di successo, di impegno e perseveranza dell’imprenditoria femminile.

Olga Urbani è diventata Presidente della Urbani Tartufi nel 2021. Proprio quest’anno, Urbani Tartufi, azienda leader nella produzione e trasformazione del tartufo, compie un anniversario importante, 170 anni in cui si celebrano gli inizi dalla storica azienda di conservazione di tartufi a un’attività espansa e presente non solo in Italia, ma anche negli Usa, fino a diventare un gruppo di aziende la cui attività muove dall’industria alimentare a quella immobiliare e finanziaria.