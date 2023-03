Montegrillo, palo abbattuto e strisce cancellate: impossibile attraversare la strada

Strade pericolose per i pedoni. In via Enrico De Nicola, nel quartiere perugino di Montegrillo, attraversare la strada è sempre più difficile e insicuro.

Oltre alle buche del manto stradale, infatti, sono quasi completamente scomparse le strisce dell'attraversamento pedonale e la segnaletica verticale è stata abbattuta. Il palo con il segnale con la figura stilizzata di una persona che attraversa la strada, giace sul prato dei giardinetti che costeggiano la strada.

I cittadini preoccupati chiedono un intervento per mettere in sicurezza l'attraversamento.