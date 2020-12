Il Natale ai tempi del Covid: a Perugia la tombolata rionale si fa in videoconferenza

Nel primo Natale ai tempi del Covid le tradizioni vanno comunque rispettate e una di queste è la tombola. Ecco così che la tradizionale tombolata organizzata a Perugia dal Magnifico Rione di Porta San Pietro quest’anno, a causa della restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, cambia format e si farà on line.

“Una formula un po’ differente - spiega lo staff - ma volevamo comunque trovare un modo per stare insieme divertendoci. È per questo motivo che abbiamo organizzato una tombolata natalizia con ricchi premi e cotillon e le cartelle saranno gratuite, voi dovrete solo onorarci con la vostra presenza”.

COME PARTECIPARE - Partecipare è semplicissimo, (possono prenotarsi sia i Rionali tesserati che non): basterà comunicare: Nome e Cognome, Indirizzo mail per consentire allo staff di inviare la cartella. Per prenotarsi e ricevere poi la cartella bisognerà contattare via wahtsapp lo staff (i numeri sono sulla pagina Facebook 'Magnifico Rione Porta San Pietro'. L’estrazione si terrà mercoledì 23 alle ore 21, nella piattaforma on line Meet (prima dell’evento gli iscritti riceveranno per e-mail il link per partecipare.